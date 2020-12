Caso Cucchi, nuovo teste a processo riguardo i depistaggi (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ex comandante generale dei Carabinieri Del Sette ascoltato come teste nel Caso per i depistaggi sulla morte del giovane romano. Fonte Facebook – Fuori dal GreggeL’ennesima testimonianza di negligenza sul Caso della morte di Stefano Cucchi, ucciso il 27 Novembre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli. Questa volta a testimoniare è stato l’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, il quale si è espresso con parole dure sulla faccenda, esternando a suo parere una mancanza di controlli dopo il decesso: “Io ho comandato due compagnie romane, con migliaia di arresti. Il comandante non può verificare per ognuno cosa è stato fatto, ma dopo un fatto così grave come la morte di Stefano Cucchi a una settimana dal suo ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ex comandante generale dei Carabinieri Del Sette ascoltato comenelper isulla morte del giovane romano. Fonte Facebook – Fuori dal GreggeL’ennesima testimonianza di negligenza suldella morte di Stefano, ucciso il 27 Novembre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli. Questa volta a testimoniare è stato l’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, il quale si è espresso con parole dure sulla faccenda, esternando a suo parere una mancanza di controlli dopo il decesso: “Io ho comandato due compagnie romane, con migliaia di arresti. Il comandante non può verificare per ognuno cosa è stato fatto, ma dopo un fatto così grave come la morte di Stefanoa una settimana dal suo ...

