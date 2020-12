Vive in una baracca in mezzo al mare: si sveglia presto per raggiungere la latrina e trova un tesoro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il pescatore Yolman si era svegliato come ogni giorno di mattina presto. E come ogni giorno, Vivendo in una baracca di lamiere in riva al mare, nel paesino di Guaca, in Venezuela, è uscito senza fare troppo rumore per andare verso la latrina. Yolman però è stato all’improvviso distratto da un luccichio proveniente dalla battigia. Niente latrina, allora. Meglio un dozzinale e rapido setaccio con la mano in mezzo alla sabbia. Yolman ha così subito afferrato qualcosa di solido. Un medaglione con l’effige della Vergine Maria. Un medaglione placcato oro. È stata festa grande nel povero villaggio di pescatori di Guaca. Perché la scoperta di Yolman è passata subito di bocca in bocca e tutti gli abitanti del borgo in riva al mare si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il pescatore Yolman si erato come ogni giorno di mattina. E come ogni giorno,ndo in unadi lamiere in riva al, nel paesino di Guaca, in Venezuela, è uscito senza fare troppo rumore per andare verso la. Yolman però è stato all’improvviso distratto da un luccichio proveniente dalla battigia. Niente, allora. Meglio un dozzinale e rapido setaccio con la mano inalla sabbia. Yolman ha così subito afferrato qualcosa di solido. Un medaglione con l’effige della Vergine Maria. Un medaglione placcato oro. È stata festa grande nel povero villaggio di pescatori di Guaca. Perché la scoperta di Yolman è passata subito di bocca in bocca e tutti gli abitanti del borgo in riva alsi sono ...

