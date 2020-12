Troppi ricoveri in intensiva, Svezia pronta a mandare i malati negli ospedali dei Paesi vicini" (Di lunedì 14 dicembre 2020) La seconda ondata di coronavirus sta colpendo duro anche in Svezia e il Paese potrebbe presto essere costretto a chiedere aiuto alle vicine Finlandia e Norvegia, dove il numero dei casi è enormemente ... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 dicembre 2020) La seconda ondata di coronavirus sta colpendo duro anche ine il Paese potrebbe presto essere costretto a chiedere aiuto alle vicine Finlandia e Norvegia, dove il numero dei casi è enormemente ...

Le autorità stanno aumentando i letti nei reparti che accolgono i casi più gravi di coronavirus, ma potrebbe non bastare. A novembre il più alto numero di morti registrate nella nazione in più di 100 ... Covid, verso nuove restrizioni. Zaia furioso: «Troppi irresponsabili»

In arrivo nuovi provvedimenti. Oggi la video riunione con i sindaci dei capoluoghi. Massaro ha evidenziato il tema delle case di riposo e delle lunghe attesa per l'esito dei tamponi.