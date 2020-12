Troppa gente in giro. Ci vuole il Lockdown come in Germania, dice il Ministro Francesco Boccia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia non ha dubbi: dopo gli “assembramenti intollerabili” visti nel fine settimana la soluzione migliore sarebbe un Lockdown generalizzato. “Scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili“. Non usa giri di parole il Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia per descrivere le immagini – provenienti un po’ da tutta Italia – che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilper gli Affari Regionalinon ha dubbi: dopo gli “assembramenti intollerabili” visti nel fine settimana la soluzione migliore sarebbe ungeneralizzato. “Scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili“. Non usa giri di parole ilagli Affari Regionaliper descrivere le immagini – provenienti un po’ da tutta Italia – che L'articolo proviene da Leggilo.org.

repubblica : Da Bologna a Cosenza, troppa gente nelle vie dello shopping - emenietti : ora negozi aperti più cashback, ristoranti aperti, ci si può spostare tra le regioni. ?? troppa gente in giro! ??… - fanpage : Ultim'ora Chiusa Fontana di Trevi dopo quanto successo questa Domenica - LPincia : RT @Bluefidel47: Giornale Radio: Decisamente troppa gente in strada.,questo agita l'esecutivo. La Bellanova spinge per misure più restri… - mauro_jfp : RT @LuTerronPower: C'è troppa gente in giro di boa -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa gente Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi Fanpage.it Natale, si va verso la chiusura di bar e ristoranti nei festivi e prefestivi per contrastare gli assembramenti Troppi assembramenti si sono visti negli ultimi weekend ... che i ristoranti sono già prenotati alla massima capienza per i giorni di Natale e di Santo Stefano, e che la gente sta affittando casali ... Troppa gente a spasso: allarme assembramenti in tutta Italia A poco sono servite le raccomandazioni arrivate dalle istituzioni locali, come quella del governatore lombardo Attilio Fontana ... Troppi assembramenti si sono visti negli ultimi weekend ... che i ristoranti sono già prenotati alla massima capienza per i giorni di Natale e di Santo Stefano, e che la gente sta affittando casali ...A poco sono servite le raccomandazioni arrivate dalle istituzioni locali, come quella del governatore lombardo Attilio Fontana ...