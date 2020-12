“Tra i suoi voti anche quelli dei morti” Reggio Calabria | arrestato consigliere del Pd

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Fino a poco tempo fa sembrava solo un detto “fanno votare. Adesso invece è realtà. Ed è successo a, dove “magicamente” due persone decedute hanno votato. Per questo è finito agli arresti domiciliari ilcomunale Antonino Castorina del Partito democratico. Come riporta Il Fatto Quotidiano, “lo ha deciso il gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e del sostituto Paolo Petrolo. L’accusa è di aver violato la normativa elettorale al fine di assicurarsi l’elezione al Consiglio comunale”. Tra i 1.510rastrellati da Castorina, infatti, ci sono tantissimi cittadini che non si sono mai recati al seggio alle comunali del 20 e 21 settembre. “Soprattutto anziani che – stando ai verbali delle ...