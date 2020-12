Striscia la Notizia, Mingo è stato condannato: ecco le accuse a carico dell’ex inviato (Di lunedì 14 dicembre 2020) E alla fine Mingo di Striscia la Notizia è stato condannato per truffa con l’accusa di avere prodotto falsi servizi. La decisione arriva dal tribunale di Bari che si è espresso con sentenza nei confronti di Domenico De Pasquale (in arte Mingo) a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020) E alla finedilaper truffa con l’accusa di avere prodotto falsi servizi. La decisione arriva dal tribunale di Bari che si è espresso con sentenza nei confronti di Domenico De Pasquale (in arte) a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

