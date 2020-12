Slittamento Imu | il sì per le aziende | il no per i cassintegrati “senza cassa”

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 dicembre 2020) A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il legislatore è intervenuto per sostenere le attività economiche interessate Dicembre è tempo di scadenze con l’erario. Il 16 dicembre è fissato da anni l’appuntamento con il saldo dell’Imu, la tassa per i possessori di immobili. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti difficoltà economiche, il governo è L'articolo proviene da YesLife.it.