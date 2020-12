Sampdoria, Quagliarella non basta più. Ma Ranieri non lo aiuta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sampdoria, Quagliarella non basta più. Lasciato colpevolmente solo, l’attaccante non riesce a incidere. E Ranieri non lo aiuta Dopo quattro gol nelle prime cinque giornate di campionato, Fabio Quagliarella ha smesso di segnare con continuità (se togliamo la rete, provvidenziale, contro il Torino). LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Che un attaccante possa attraversare momenti di crisi è normale, ma non gli è permesso se è l’unico che può trascinare la squadra alla vittoria. E questa è un po’ la situazione del capitano della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020)nonpiù. Lasciato colpevolmente solo, l’attaccante non riesce a incidere. Enon loDopo quattro gol nelle prime cinque giornate di campionato, Fabioha smesso di segnare con continuità (se togliamo la rete, provvidenziale, contro il Torino). LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Che un attaccante possa attraversare momenti di crisi è normale, ma non gli è permesso se è l’unico che può trascinare la squadra alla vittoria. E questa è un po’ la situazione del capitano della. Leggi su Calcionews24.com

primocanale : Sampdoria, Quagliarella ai Quartieri Spagnoli rende omaggio a Maradona - OdeonZ__ : Napoli-Samp, le pagelle: Lozano è la svolta, 7,5; Quagliarella in ombra, 5,5 - ShootersykEku : I miei pupilli non tradiscono mai...#Lozano è uno di loro...Pensare all'inizio i partenopei lo voleva nono vendere.… - Dalla_SerieA : Napoli-Sampdoria, le pagelle: Lozano è la svolta, 7,5; Quagliarella, 5,5 - - Dalla_SerieA : In memoria di Diego: la Samp rende omaggio a Maradona - -