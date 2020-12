AnsaLombardia : Saipem: Algeria; Società e imputati assolti definitivamente. Cassazione respinge ricorso pg Milano | #ANSA - lamescolanza : Saipem, la Cassazione respinge il ricorso della Procura Generale di Milano: la società assolta in via definitiva ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem Algeria

Agenzia ANSA

Dunque l'assoluzione ora diventa definitiva. Gli imputati in tutto erano sette. La vicenda riguarda la presunta tangente, per 7 contratti assegnati a Saipem e affidati dall'ente algerino Sonatrach, in ...La corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale di Milano con cui si chiedeva di annullare l'assoluzione disposta in secondo grado nei confronti Saipem Spa e i suoi dirigenti di a ...