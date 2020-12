Neymar | “Dio mi ha salvato da un infortunio serio Tornerò il prima possibile”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si era temuto il peggio per, dopo il bruttorimediato ieri sera, durante la gara con il Lione. I più pessimisti pensavano alla rottura dei legamenti della caviglia, ma per fortuna gli esami hanno scongiurato qualsiasi lesione. Il giocatore dovrà stare fermo un mese-un mese e mezzo., su Instagram, ha parlato dell’e ha ringraziato Dio per non aver subito qualcosa di grave: “Il pianto è causato da dolore, disperazione, paura, angoscia, interventi chirurgici, stampelle e altri brutti ricordi. Sarebbe potuta andare peggio, ma ancora una volta Dio mi hada qualcosa di. Mi riprenderò eil. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo ...