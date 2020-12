Lotteria degli scontrini: come richiedere il codice e a cosa serve (Di lunedì 14 dicembre 2020) Partirà il 1° gennaio 2021 la Lotteria degli scontrini, uno degli strumenti messi in atto dal Governo italiano nell’ambito del programma «Italia Cashless», previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2017 e rinviato diverse volte, l’ultima con il Decreto rilancio (D.L. 34/2020). La Lotteria prevede che venga attribuito, all’acquirente che fornirà il proprio «codice Lotteria» al momento dell’acquisto presso un negozio fisico, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1000 biglietti per transazione. L’importo minimo affinché uno scontrino sia valido a generare biglietti per la Lotteria è di 1 euro, se l’importo supera 1,49 euro verranno caricati due biglietti. Ci saranno due tipi di estrazioni, quelle ordinarie e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Partirà il 1° gennaio 2021 la, unostrumenti messi in atto dal Governo italiano nell’ambito del programma «Italia Cashless», previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2017 e rinviato diverse volte, l’ultima con il Decreto rilancio (D.L. 34/2020). Laprevede che venga attribuito, all’acquirente che fornirà il proprio «» al momento dell’acquisto presso un negozio fisico, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1000 biglietti per transazione. L’importo minimo affinché uno scontrino sia valido a generare biglietti per laè di 1 euro, se l’importo supera 1,49 euro verranno caricati due biglietti. Ci saranno due tipi di estrazioni, quelle ordinarie e ...

GiulioCentemero : Lotteria degli scontrini? Pagano gli esercenti! Questo #governo ne facesse una giusta?? - rodovard : @Hunt0312 Cioè spiegami cashback lotteria degli scontrini il sistema a zone sta funzionando e poi è colpa degli ita… - VenezianoWalter : RT @UtherPe1: La Merkel 'esce' gli euro per le aziende che chiudono per la tutela della salute pubblica, qui tiriamo fuori gli spiccioli e… - PaolaTosca : @PaoloGentiloni Schizofrenia, avete indetto la lotteria degli scontrini per spendere nei negozi! Oh ma ci siete??? - Serena57891118 : RT @UtherPe1: @lageloni @nonmiscrivere8 La Merkel 'esce' gli euro per le aziende che chiudono per la tutela della salute pubblica, qui tiri… -