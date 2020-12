Liga 2020/2021, Celta Vigo travolge 4-0 il Cadice (Di martedì 15 dicembre 2020) Vittoria roboante del Celta Vigo, che nella tredicesima giornata della Liga 2020/2021 ha battuto con un sonoro 4-0 il Cadice che era a sua volta reduce dalla storica vittoria sul Barcellona. Una partita assolutamente a senso unico che permette al Celta di salire a quota 16 punti, due meno del Cadice, avvicinando anche i piazzamenti che valgono l’Europa. Padroni di casa che partono forte e sono in vantaggio dopo appena sei minuti grazie al gol di Nolito. Gli ospiti faticano a replicare e alla mezz’ora Iago Aspas firma su rigore il 2-0, ma il colpo del ko arriva immediatamente prima dell’intervallo quando il Cadice crolla definitivamente con i gol di Beltran al 43? e di Mendez in pieno recupero. Prosegue quindi il gran momento del ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Vittoria roboante del, che nella tredicesima giornata dellaha battuto con un sonoro 4-0 ilche era a sua volta reduce dalla storica vittoria sul Barcellona. Una partita assolutamente a senso unico che permette aldi salire a quota 16 punti, due meno del, avvicinando anche i piazzamenti che valgono l’Europa. Padroni di casa che partono forte e sono in vantaggio dopo appena sei minuti grazie al gol di Nolito. Gli ospiti faticano a replicare e alla mezz’ora Iago Aspas firma su rigore il 2-0, ma il colpo del ko arriva immediatamente prima dell’intervallo quando ilcrolla definitivamente con i gol di Beltran al 43? e di Mendez in pieno recupero. Prosegue quindi il gran momento del ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020-2021, risultati 13° giornata: Real Madrid-Atletico 2-0, vittoria Barcellona e record Messi StadioSport.it Bundesliga, Liga e Premier, pronostici del 15 dicembre

I pronostici di martedì 15 dicembre. Si giocano alcune partite in Bundesliga, Premier League e un anticipo anche nella Liga spagnola. Liga 2020/2021, Celta Vigo travolge 4-0 il Cadice

