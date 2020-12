Google down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento dei servizi del browser, da posta elettronica a chat (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale. Verso le 13:00 di oggi si sono registrate diverse segnalazioni di disservizi. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa. Problemi anche con Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Unsta interessando idisu scala globale. Verso le 13:00 di oggi si sono registrate diversedi dis. Il sitodetector.com mostra decine didiper il, ladi Gmail, la videodiMeet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa. Problemi anche conClassroom, nonchéDrive e YouTube. Molte sono leprovenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - lorepregliasco : Google Meet è down? (notare il !!1 finale, degno del 2020) - 29hundreds : Gente che parla del down di google: ?????????? Io che non me ne ero nemmeno accorta: ?? - gattonero : Certo, Google è down, ma il vero problema è che per una volta che volevo comprare un iPad Air non si trova in giro da nessuna parte. -