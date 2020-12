Furto in casa di Paolo Rossi: ad agire una banda organizzata? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si continua a indagare sul Furto in casa di Paolo Rossi ad Arezzo nel giorno in cui, a Vicenza, erano in corso i funerali dell’ex campione azzurro. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti che, in queste ore, si stanno adoperando per trovare al più presto i colpevoli. I Carabinieri di Arezzo, che stanno indagando su questa triste vicenda, nelle ultime ore hanno lasciato intendere che dietro al Furto potrebbe esserci la mano di una banda organizzata. Insomma sono ore di grande fermento per quanto riguarda le indagini sul Furto nella villa di Paolo Rossi a Bucine, nelle colline di Siena. I malviventi non si sarebbero fatti scrupoli e avrebbero deciso di introdursi nell’abitazione del calciatore in una giornata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si continua a indagare sulindiad Arezzo nel giorno in cui, a Vicenza, erano in corso i funerali dell’ex campione azzurro. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti che, in queste ore, si stanno adoperando per trovare al più presto i colpevoli. I Carabinieri di Arezzo, che stanno indagando su questa triste vicenda, nelle ultime ore hanno lasciato intendere che dietro alpotrebbe esserci la mano di una. Insomma sono ore di grande fermento per quanto riguarda le indagini sulnella villa dia Bucine, nelle colline di Siena. I malviventi non si sarebbero fatti scrupoli e avrebbero deciso di introdursi nell’abitazione del calciatore in una giornata ...

