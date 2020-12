Fedez in Lamborghini regala mille euro a 5 sconosciuti: tra i fortunati un senzatetto e una cameriera del McDrive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez in Lamborghini regala 1000 euro a 5 sconosciuti: il video in versione Babbo Natale. Fedez che consegna a mano 1000 euro per festeggiare il Natale è l’evento incredibile che ha coinvolto cinque sconosciuti presi a caso. Tra i fortunati, scelti dal popolo della rete sulla piattaforma Twitch, ci sono rappresentanti di categorie sociali fortemente penalizzate dall’emergenza Covid e persone incontrate per strada. Parafrasando una famosa pubblicità si potrebbe dire “mille euro al primo che incontro”. Il cantante è andato in giro con la sua Lamborghini per regalare pacchetti con mille euro in contanti a cinque persone diverse. I soldi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020)in1000a 5: il video in versione Babbo Natale.che consegna a mano 1000per festeggiare il Natale è l’evento incredibile che ha coinvolto cinquepresi a caso. Tra i, scelti dal popolo della rete sulla piattaforma Twitch, ci sono rappresentanti di categorie sociali fortemente penalizzate dall’emergenza Covid e persone incontrate per strada. Parafrasando una famosa pubblicità si potrebbe dire “al primo che incontro”. Il cantante è andato in giro con la suaperre pacchetti conin contanti a cinque persone diverse. I soldi ...

fanpage : 'In cerca di qualche indigente a cui regalare una mazzetta di contanti. Un osceno show di un Peter Pan in fuori ser… - LuisellaLuis : RT @XhinoZavalani: Fare beneficenza sotto i riflettori, oltre ché un atto di trasparenza verso i donatori, era anche uno strumento di denun… - sergiopbaviera : Meno beneficienza a caso in Lamborghini e più patrimoniali per i ricchi. #Fedez - lunasemistorta : Ma quindi se #Fedez ha la Lamborghini, perché benestante, la sua non è beneficienza ma è un dovere? Perché allora,… - TitiRode : RT @perchetendenza: #Fedez: Perché a bordo di una Lamborghini è andato in giro per Milano a regalare pacchetti con mille euro in contanti c… -

A bordo della sua Lamborghini, il rapper Fedez ha vestito i panni di Babbo Natale girando per la città di Milano con cinque pacchetti regalo, ciascuno contenente 1000 euro in contanti. Fedez con la Lamborghini Huracan anticipa il Natale alle persone in difficoltà

