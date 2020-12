Droga letale alla ragazza Ora ricoverato in overdose

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Il 21enne, già indagato per la morte della giovane, scaricato davanti all'ospedale: è grave Lafilo conduttore di una tragedia sconfinata. Francesco Gnucci, il ventunenne di Amelia indagato per la morte della fidanzata Maria Chiara Previtali, uccisa il 10 ottobre scorso per una presuntadi eroina chiesta proprio a lui come regalo per il suo compleanno, è stato lì lì per seguirla. Il ragazzo è stato abbandonato nella notte tra venerdì e sabato indavanti all'ospedale della cittadina umbra in gravissime condizioni. Non si sa cosa sia accaduto e perché fosse in quelle condizioni disperate ma i medici, dopo un primo intervento, sono stati costretti a trasferito al Santa Maria di Terni, dove è tuttora. Ma per fortuna ora è fuori pericolo. Si sa solo che ...