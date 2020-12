Cyberpunk 2077 | le scuse di CD Project Red per i bug su PS4 e Xbox One

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020) Gli sviluppatori di, i ragazzi di CD Projekt Red, hanno riconosciuto i problemi di prestazioni che affliggono il gioco sulle console di scorsa generazione, e si sono scusati per non aver mostrato il gioco in esecuzione su PS4 eOne prima del suo rilascio. “Avremmo dovuto fare più attenzione a farlo girare meglio su PlayStation 4 eOne“, ha detto in un avviso pubblicato su Twitter. Lo sviluppatore ha detto che spera di risolvere i “problemi più importanti” con una serie di patch da rilasciare nei prossimi mesi, ma ha aggiunto che chiunque non voglia aspettare potrà restituire la propria copia del gioco. I giocatori hanno riportato frame rate irregolari, texture pop-in e screen tearing. Le sue prestazioni sono diventate rapidamente un meme online, i video e gli screenshot di queste ...