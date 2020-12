Controlli Agenzia delle Entrate giugno 2020: chi rischia e quando iniziano (Di lunedì 14 dicembre 2020) A partire dal 1° giugno 2020 è prevista la ripartenza dei Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il direttore dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, recentemente, ha fatto sapere che a partire dal prossimo giugno ripartiranno tutte le attività di comunicazione per i contribuenti, compresi contenziosi, notifiche di atti e cartelle esattoriali. Nel documento redatto per l’audizione del 22 aprile 2020 presso la Commissione Finanze della Camera, Ruffini ha ufficializzato, in mancanza di nuove proroghe, la ripresa degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Controlli Agenzia ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) A partire dal 1°è prevista la ripartenza deida parte dell’. Il direttore dell’AdE Ernesto Maria Ruffini, recentemente, ha fatto sapere che a partire dal prossimoripartiranno tutte le attività di comunicazione per i contribuenti, compresi contenziosi, notifiche di atti e cartelle esattoriali. Nel documento redatto per l’audizione del 22 aprilepresso la Commissione Finanze della Camera, Ruffini ha ufficializzato, in mancanza di nuove proroghe, la ripresa degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e monitoraggio da parte dell’-Riscossione....

berryxmonteith : @ssssunflowerrrr dato che parto con il treno alle 17 dirò che vado in agenzia del lavoro (sono iscritta ovunque ??)… - Agenzia_Italia : Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento - burmiri : RT @RepubblicaTv: 'Non si gioca con la salute dei bambini': lo spot per i giocattoli sicuri con Maionchi, Bonolis e Rosolino: Più del 50 pe… - ireneru68431567 : RT @RepubblicaTv: 'Non si gioca con la salute dei bambini': lo spot per i giocattoli sicuri con Maionchi, Bonolis e Rosolino: Più del 50 pe… - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Non si gioca con la salute dei bambini': lo spot per i giocattoli sicuri con Maionchi, Bonolis e Rosolino: Più del 50 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Agenzia Disoccupati: il fisco li controlla? La Legge per Tutti In Germania scatta il lockdown di Natale: chiusi per quasi un mese negozi e scuole Nuovo provvedimento al via dal 16 dicembre al 10 gennaio. Merkel: «Le misure attuate dal 2 novembre hanno fallito. C’è una crescita esponenziale dei casi» ... Sorveglianza armata per il Teatro Borgatti Contro il vandalismo l’idea piace a tutti C’è l’accordo sull’integrazione del contratto di servizio L’opposizione però preferirebbe una soluzione già definita ... Nuovo provvedimento al via dal 16 dicembre al 10 gennaio. Merkel: «Le misure attuate dal 2 novembre hanno fallito. C’è una crescita esponenziale dei casi» ...C’è l’accordo sull’integrazione del contratto di servizio L’opposizione però preferirebbe una soluzione già definita ...