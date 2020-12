Commenti live Grande Fratello Vip, giorno 91. Uno spazio vostro per commentare il programma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo giorno di diretta e nuova opportunità per voi di lasciare Commenti live sul Grande Fratello Vip 5. In questa pagina siete liberi di esprimere le vostre opinioni, in maniera civile, sulle dinamiche e sui comportamenti dei protagonisti della trasmissione; volendo, potete anche interagire tra di voi, scambiandovi pareri e impressioni sul programma televisivo. I Commenti sul Grande Fratello saranno letti da tutti gli utenti che visiteranno la pagina, e anche loro avranno modo di commentare o rispondere a un’opinione con cui si trovano d’accordo o verso la quale nutrono delle perplessità. Che aspettate dunque? Non fatevi scappare questa ghiotta occasione: potrete esprimere liberamente il vostro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovodi diretta e nuova opportunità per voi di lasciaresulVip 5. In questa pagina siete liberi di esprimere le vostre opinioni, in maniera civile, sulle dinamiche e sui comportamenti dei protagonisti della trasmissione; volendo, potete anche interagire tra di voi, scambiandovi pareri e impressioni sultelevisivo. Isulsaranno letti da tutti gli utenti che visiteranno la pagina, e anche loro avranno modo dio rispondere a un’opinione con cui si trovano d’accordo o verso la quale nutrono delle perplessità. Che aspettate dunque? Non fatevi scappare questa ghiotta occasione: potrete esprimere liberamente il...

tuttopuntotv : Commenti live Grande Fratello Vip, giorno 91. Uno spazio vostro per commentare il programma #gfvip… - rebrauhl_ : caterina non dovrebbe avere diritto di parola ma già si sapeva dopo i commenti tremendi su harry #livenoneladurso #noneladurso #live - FrancescaVitol6 : @vivranda Non sto guardando la live ma dai tuoi commenti già rido ahaha mi aspetto frasi in dialetto pugliese - bronzoceleste : Il modo in cui siamo indirettamente live pure io e papyrus grazie ai vostri commenti messaggi ecc ed è subito… - davide_leon : Ragazzi..sintonizzatevi sulla live del GF stanno per leggere i commenti dei nuovi sui vecchi! Prevedo capelli che v… -