Brosio | macchina della verità per la fidanzata | cala il gelo dalla D' Urso | girano voci di querela

La macchina della verità torna a Cologno Monzese. Direttamente dall'Alabama. Adesso finisce ai raggi X la storia tra Brosio e Maria Laura De Vitis che avrebbe avuto un flirt con Diego Granese (noto imprenditore milanese). Che aveva svelato: "Ho un audio che ti incastra in cui sveli la verità sulla tua storia con Brosio". E negli studi di Live arriva il momento di fare chiarezza. Ma Maria Laura De Vitis offende pesantemente Granese definendolo "attore- burattino". Da nostre fonti sembra che l'imprenditore sia sul piede di guerra per denunciare la De Vitis per diffamazione. Ed ecco spuntare l'audio choc in una fedelissima ricostruzione. "Sto bene come va (...) Ti sei improntata di fare la fidanzata di Paolo Brosio?", chiede Granese. "Si. Il ...

stepherrooo : La macchina della verità in America usata per ladri e assassini, da noi per l’affaire Brosio: POESIA. #noneladurso - infoitcultura : Paolo Brosio e fidanzata a Live non è la D'Urso: la reazione all'audio choc e la macchina della verità per Maria La… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: LA MACCHINA DELLA VERITÀ DALL’ALABAMA PER LA RAGAZZA DI BROSIO #noneladurso - Iamdavide28 : Non si può contraddire la macchina della verità dell'alabama! Mi dispiace. Maria Laura out. Povero brosio #noneladurso - dvakondios : RT @ilmegliodeltras: Brosio non smentire la macchina dell Alabama non ti permettere MAI PIÙ !!! #noneladurso @LiveNoneladUrso https://t.co… -