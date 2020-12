Ascolti tv, bene il film su Rai Uno “Brave Ragazze” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Senza nessuna fiction in onda la Rai si impone negli Ascolti della domenica sera Nonostante non sia andata in onda nessuna fiction su Rai Uno, il film “Brave Ragazze” si impone negli Ascolti della domenica sera. La pellicola, con Luca Argentero, Serena Rossi e Ambra Angiolini conquista 3.554.000 spettatori pari al 15.4% di share. Alle spalle, stabile, “Live – Non è la D’Urso” che conquista o 2.234.000 spettatori pari al 13.8% di share. bene anche, su Rai Tre, “Che Tempo Che Fa” con 2.544.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai 2, invece, “NCIS Los Angeles” ha catturato 1.341.000 spettatori (5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.286.000 spettatori (5.1%). Su Italia Uno, “Batman Begins” ha registrato 1.505.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La 7, Non è L’Arena segna ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Senza nessuna fiction in onda la Rai si impone neglidella domenica sera Nonostante non sia andata in onda nessuna fiction su Rai Uno, ilsi impone neglidella domenica sera. La pellicola, con Luca Argentero, Serena Rossi e Ambra Angiolini conquista 3.554.000 spettatori pari al 15.4% di share. Alle spalle, stabile, “Live – Non è la D’Urso” che conquista o 2.234.000 spettatori pari al 13.8% di share.anche, su Rai Tre, “Che Tempo Che Fa” con 2.544.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai 2, invece, “NCIS Los Angeles” ha catturato 1.341.000 spettatori (5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.286.000 spettatori (5.1%). Su Italia Uno, “Batman Begins” ha registrato 1.505.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La 7, Non è L’Arena segna ...

