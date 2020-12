App Re-open-Eu informa su pandemia Covid-19 in Europa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Re-open EU è uno sportello unico che fornisce informazioni complete e aggiornate sulla base dei dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Re-EU è uno sportello unico che forniscezioni complete e aggiornate sulla base dei dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)

Toscanaoggi : #Coronavirus: #Commissioneeuropea lancia app Re-open Eu per aggiornamenti su regole, viaggi sicurezza in #Europa… - Agenzia_Dire : Programmi un #viaggio in Europa? Ecco dove trovare informazioni aggiornate sulle misure di quarantena nazionali, te… - ansaeuropa : La @EU_Commission ha lanciato un'app mobile #ReopenEU, disponibile gratuitamente per telefoni Android e iOS. Il lan… - AnudeepSajja : @ManojPrabhas23 Ha lapy lo open avvatlaa mobile app kabati inka msgs update avvatlaa.. - Le_Alternative : Un'alternativa alla maggior parte delle applicazioni ufficiali: provate ad utilizzarle come web app grazie a questa… -