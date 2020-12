Anche il 14 dicembre con problemi Unicredit: operazioni con app impossibili (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tocca fare i conti Anche oggi 14 dicembre con problemi Unicredit. Il sistema, infatti, sta creando nuovamente disagi agli utenti dopo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana. Insomma, un periodo non semplice per i server e per la loro tenuta, Anche se stamane l’anomalia sembra essere più specifica rispetto a quella trapelata di recente. In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, cerchiamo di capire cosa stia succedendo questo lunedì. I problemi Unicredit del 14 dicembre di parlano di operazioni con app impossibili Analizzando alcuni feedback disponibili in rete, al momento posso parlarvi di problemi Unicredit che si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tocca fare i contioggi 14con. Il sistema, infatti, sta creando nuovamente disagi agli utenti dopo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana. Insomma, un periodo non semplice per i server e per la loro tenuta,se stamane l’anomalia sembra essere più specifica rispetto a quella trapelata di recente. In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, cerchiamo di capire cosa stia succedendo questo lunedì. Idel 14di parlano dicon appAnalizzando alcuni feedback disponibili in rete, al momento posso parlarvi diche si ...

