Aci Salerno, incetta di titoli nella Formula Challenge (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUgento (Le) – Continuano ad arrivare titoli Italiani ed importanti gratificazioni all'Automobile Club Salerno, da parte dei piloti che corrono con licenza sportiva rilasciata dall'Ente presieduto dell'Ing. Vincenzo Demasi. Il 4° Formula Challenge Terre Joniche che si è disputato domenica 13 dicembre sul circuito di Ugento, ha incoronato Pietro Giordano al volante della sempre energica Fiat 500, Campione Italiano Assoluto oltre che Bicilindriche, il driver di Tramonti non è nuovo ai titoli, ma certamente quello conquistato nel 2020 e concretizzato definitivamente in Salento, ha un sapore particolare, perché afferrato nell'ultima gara di Campionato e poi perché anche la Scuderia presieduta da Giordano, la Tramonti Corse, è prima nella classifica riservata ai ...

