Vettel, l’ultimo team radio che commuove la Ferrari – VIDEO (Di domenica 13 dicembre 2020) Il gran premio di Abu Dhabi si era concluso solo da qualche metro e con esso anche l’avventura di Vettel in Ferrari. Anonima 15esima posizione per lui, che però poi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020) Il gran premio di Abu Dhabi si era concluso solo da qualche metro e con esso anche l’avventura diin. Anonima 15esima posizione per lui, che però poi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

StayPeculiar3 : RT @Adropof_Blue: Pensi di potermi ferire? Oggi, è stato l’ultimo giorno di Sebastian Vettel in Ferrari ?? - sportal_it : Ferrari: l'ultimo omaggio di Binotto a Vettel che se ne va - Notiziedi_it : Vettel, l’ultimo Gp in Rosso e… in rosso - WoodyinhaXI : RT @calliopve: Sebastian Vettel: l’ultimo pilota a vincere ed ottenere un podio per la Ferrari. ???? - Adropof_Blue : Pensi di potermi ferire? Oggi, è stato l’ultimo giorno di Sebastian Vettel in Ferrari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel l’ultimo La Ferrari sorride con Vettel. Ma Leclerc si arrabbia: “Sono un co......” La Gazzetta dello Sport