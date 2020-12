Ue: Sassoli, 'accordo politico con Polonia e Ungheria c'è, grande vittoria' (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto per tre mesi una dura negoziazione sul bilancio che farà partire il Recovery e sul regolamento dello Stato di diritto. La contrarietà di Polonia e Ungheria è stata superata in consiglio. Mercoledì lo voterà il Parlamento e poi il regolamento diventerà legge. L'esecutività di quella legge sarà garantita dai trattati. C'è stato un accordo politico, Ungheria e Polonia hanno accettato questa legge e per noi è una grande vittoria". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto per tre mesi una dura negoziazione sul bilancio che farà partire il Recovery e sul regolamento dello Stato di diritto. La contrarietà diè stata superata in consiglio. Mercoledì lo voterà il Parlamento e poi il regolamento diventerà legge. L'esecutività di quella legge sarà garantita dai trattati. C'è stato unhanno accettato questa legge e per noi è una". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Davidospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

