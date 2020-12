"Troppe persone senza mascherina". A Brescia aumentano i controlli

ltonino64 : RT @BarillariDav: MA se tutti i bar si rifiutassero di chiudere alle 18 ? l'emergenza finirebbe domani stesso. Ormai troppe persone sanno d… - FSbraccia : RT @BarillariDav: MA se tutti i bar si rifiutassero di chiudere alle 18 ? l'emergenza finirebbe domani stesso. Ormai troppe persone sanno d… - Arcimboldo10 : RT @BarillariDav: MA se tutti i bar si rifiutassero di chiudere alle 18 ? l'emergenza finirebbe domani stesso. Ormai troppe persone sanno d… - GioChirilly : RT @BarillariDav: MA se tutti i bar si rifiutassero di chiudere alle 18 ? l'emergenza finirebbe domani stesso. Ormai troppe persone sanno d… - pepppe772 : RT @BarillariDav: MA se tutti i bar si rifiutassero di chiudere alle 18 ? l'emergenza finirebbe domani stesso. Ormai troppe persone sanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe persone

Il Giorno

Brescia, 13 dicembre 2020 - "Il Prefetto di Brescia ha disposto una intensificazione dei servizi mirati a sanzionare quei comportamenti che rappresentano uno spregio, oltre che alle norme vigenti, all ...Troppe persone nel negozio e sanzione per un'attività commerciale in pieno centro, a Latina. L'attività è stata controllata da personale della Questura ...