Sci alpino, Dominik Paris: “Ritrovate le sensazioni dell’anno scorso. In Val Gardena si attacca” (Di domenica 13 dicembre 2020) Dominik Paris ha conquistato un positivo nono posto nella discesa libera della Val d’Isere (a 40 centesimi dal vincitore, l’austriaco Otmar Striedinger), prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro, rientrato nel weekend in Francia dopo l’infortunio dello scorso inverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco. L’altoatesino si lancia così con grande ottimismo verso l’appuntamento della Val Gardena in programma il prossimo fine settimana e guarda già con ottimismo alle prove veloci di Bormio, in calendario subito dopo Natale. Il nostro portacolori è ben pimpante sugli sci e non vede l’ora di poter battagliare per le posizioni di vertice. Il suo ottimismo è parso evidente nell’intervista concessa ai ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)ha conquistato un positivo nono posto nella discesa libera della Val d’Isere (a 40 centesimi dal vincitore, l’austriaco Otmar Striedinger), prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. L’azzurro, rientrato nel weekend in Francia dopo l’infortunio delloinverno, sta pian piano recuperando la forma dei giorni migliori ed è davvero vicinissimo agli altri big del Circo Bianco. L’altoatesino si lancia così con grande ottimismo verso l’appuntamento della Valin programma il prossimo fine settimana e guarda già con ottimismo alle prove veloci di Bormio, in calendario subito dopo Natale. Il nostro portacolori è ben pimpante sugli sci e non vede l’ora di poter battagliare per le posizioni di vertice. Il suo ottimismo è parso evidente nell’intervista concessa ai ...

