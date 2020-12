Roma, la lotta a tutto campo contro lo spaccio: 5 pusher in manette (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nel fine settimana sono state arrestate 5 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati anche 350 g di droga, 4 piante di cannabis e circa 2.700 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Tutti i controlli I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso presso i giardini in via del Turismo mentre cedeva dosi di eroina ad un 47enne Romano. Nelle tasche del pusher i Carabinieri hanno trovato 3 g della stessa droga e 90 euro in contanti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano senza sosta illi antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di. Nel fine settimana sono state arrestate 5 persone per detenzione edi sostanze stupefacenti, sequestrati anche 350 g di droga, 4 piante di cannabis e circa 2.700 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Tutti illi I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso presso i giardini in via del Turismo mentre cedeva dosi di eroina ad un 47enneno. Nelle tasche deli Carabinieri hanno trovato 3 g della stessa droga e 90 euro in contanti. I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere hanno arrestato ...

