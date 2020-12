Ripartire in fretta con le sinergie internazionali

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 dicembre 2020) Quando e come ripartirà il sistema Italia? Una cosa è certa: in un contesto internazionale è fondamentale lanciare o accelerare i grandi progetti come quelli che l’Ambasciata Americana foraggia per il porto di Venezia. Già nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Commissario Straordinario Pino Musolino accolse una delegazione del Consolato e dell’Ambasciata USA in Italia. Una visita cordiale e informale improntata al rafforzamento dei rapporti istituzionali con la prospettiva di attrarre possibili investimenti statunitensi nell’area di Porto Marghera. Alla delegazione, il commissario Musolino ha illustrato il funzionamento e le potenzialità in termini di sviluppo del sistema portuale veneto da 21 miliardi di euro, 1260 aziende insediate e 92mila posti di lavoro generati tra diretto e indotto. Innovazione tecnologica, infrastrutturale e ...