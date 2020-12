Quattro Regioni da oggi tornano gialle ma crescono i timori per terza ondata (Di domenica 13 dicembre 2020) Nello Stivale non ci sono più Regioni a rischio alto di contagio. Dopo la firma del ministro Speranza, infatti, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano zone gialle e l'Abruzzo torna ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Nello Stivale non ci sono piùa rischio alto di contagio. Dopo la firma del ministro Speranza, infatti, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano zonee l'Abruzzo torna ...

RaiNews : Non solo shopping, con il ritorno di quattro nuove regioni tra le zone gialle hanno riaperto circa 94mila tra bar,… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - ultimenotizie : Con il ritorno di quattro nuove regioni tra le zone gialle hanno riaperto circa 94mila tra bar, ristoranti, pizzeri… - zazoomblog : Quattro regioni in zona gialla riaprono 94mila bar e ristoranti - #Quattro #regioni #gialla #riaprono - Agenzia_Dire : Non solo shopping, da oggi in 4 regioni che passano in #zonagialla riaprono circa 94mila tra bar, ristoranti, pizze… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro Regioni Dpcm, quattro regioni i nuovo gialle: cosa cambia per i motociclisti La Gazzetta dello Sport Niente zone rosse: l'Italia è giallo-arancio. Cosa può cambiare di qui a Natale? Il ritorno da oggi in fascia gialla di Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata comporta per chi abita in quelle regioni la riapertura fino alle 18 di bar e ristoranti e la possibilità ... Dl Ristori: stop mutui prolungato, via a sconti affitti. Irap in quattro rate I versamenti della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’Irap, già precedentemente rinviati, invece, potranno essere pagati in quattro rate per imprese ... locale e regionale”. Comuni ... Il ritorno da oggi in fascia gialla di Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata comporta per chi abita in quelle regioni la riapertura fino alle 18 di bar e ristoranti e la possibilità ...I versamenti della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’Irap, già precedentemente rinviati, invece, potranno essere pagati in quattro rate per imprese ... locale e regionale”. Comuni ...