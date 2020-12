Previsioni del tempo del 14 Dicembre 2020: bel tempo in tutta Italia (Di domenica 13 dicembre 2020) Cielo sereno e bel tempo su tutta l’Italia: lo dice il meteo del 14 Dicembre 2020. Dopo tanta pioggia finalmente il sole splende anche al Sud. Quella degli scorsi giorni è stata una situazione piuttosto paradossale: mentre il Sud Italia sopportava ancora gli strascichi delle forti piogge che si erano riversate sulle regioni meridionali negli scorsi giorni, il Nord godeva finalmente del bel tempo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 13 dicembre 2020) Cielo sereno e belsul’: lo dice il meteo del 14. Dopo tanta pioggia finalmente il sole splende anche al Sud. Quella degli scorsi giorni è stata una situazione piuttosto paradossale: mentre il Sudsopportava ancora gli strascichi delle forti piogge che si erano riversate sulle regioni meridionali negli scorsi giorni, il Nord godeva finalmente del belL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - tg2rai : Acqua alta a #Venezia, centro storico allagato. La marea tocca i 138 centimetri. Le previsioni non fanno alzare il… - MeteoinMolise : #Meteoam: previsioni del tempo per domani 14-12-2020 - GiorgioCorrad17 : @NicolaPorro Porro, le previsioni del tempo di domani... -