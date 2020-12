Pnrr e infrastrutture per la mobilità. Un’occasione da non perdere (Di domenica 13 dicembre 2020) La bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destina 27,7 miliardi alle infrastrutture per una mobilità sostenibile. Troppi? Troppo pochi? Difficile dirlo perché il Pnrr non illustra quale metodo è stato adottato per ripartire tra missioni le risorse che dovrebbero arrivare all’Italia dal Resilience and Recovery Facility del Next Generation EU. Come ho scritto anche altrove, non si sa la ripartizione dei finanziamenti tra i sei settori è il risultato di un lavoro “top down” o “bottom up”. Ossia, se è frutto di un’analisi effettuata con la modellistica econometrica disponibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef ) o all’Istat per trovare, tra le tante ripartizioni possibili, quella che meglio ottimizza gli obiettivi in termini di crescita del Pil e dell’occupazione. Si sarebbe potuto ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) La bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () destina 27,7 miliardi alleper unasostenibile. Troppi? Troppo pochi? Difficile dirlo perché ilnon illustra quale metodo è stato adottato per ripartire tra missioni le risorse che dovrebbero arrivare all’Italia dal Resilience and Recovery Facility del Next Generation EU. Come ho scritto anche altrove, non si sa la ripartizione dei finanziamenti tra i sei settori è il risultato di un lavoro “top down” o “bottom up”. Ossia, se è frutto di un’analisi effettuata con la modellistica econometrica disponibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef ) o all’Istat per trovare, tra le tante ripartizioni possibili, quella che meglio ottimizza gli obiettivi in termini di crescita del Pil e dell’occupazione. Si sarebbe potuto ...

