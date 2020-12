Nella notte al GF Vip, Pierpaolo Petrelli si sfoga contro Elisabetta Gregoraci (Di domenica 13 dicembre 2020) Da quando, nell’ultima diretta del Grande Fratello Vp 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un durissimo confronto sul loro rapporto, l’ex Velino di Striscia la Notizia sembra avere il dente avvelenato contro la donna per la quale fino a qualche tempo fa aveva una cotta. Il motivo sta nel fatto che l’ex moglie di Flavio Briatore si è mostrata molto contrariata quando si è resa conto che senza di lei Nella Casa non solo Pierpaolo sembrava non sentire affatto la sua mancanza, ma al contrario è apparso – anche a detta dei suoi coinquilini – quasi rinato. Sembra insomma tornato quello dei primi tempi, quando era appena entrato al GF Vip 5 e ancora non si era legato a Elisabetta, che per sua stessa ammissione lo condizionava ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020) Da quando, nell’ultima diretta del Grande Fratello Vp 5,Pretelli hanno avuto un durissimo confronto sul loro rapporto, l’ex Velino di Striscia la Notizia sembra avere il dente avvelenatola donna per la quale fino a qualche tempo fa aveva una cotta. Il motivo sta nel fatto che l’ex moglie di Flavio Briatore si è mostrata molto contrariata quando si è resa conto che senza di leiCasa non solosembrava non sentire affatto la sua mancanza, ma al contrario è apparso – anche a detta dei suoi coinquilini – quasi rinato. Sembra insomma tornato quello dei primi tempi, quando era appena entrato al GF Vip 5 e ancora non si era legato a, che per sua stessa ammissione lo condizionava ...

