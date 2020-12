Natale Covid: la privazione aumenta l’amore? (Di domenica 13 dicembre 2020) Natale Covid“Quest’anno si è presentato come il Dio comanda” direbbe Eduardo De Filippo in Natale in casa Cupiello. Per noi italiani invece, il Natale si presenterà come il Governo comanda, con le nuove regole anti-contagio ormai rese note da qualche giorno; e di consueto, una parte di cittadini è d’accordo, mentre l’altra no. Nulla di nuovo. L’anomalia che vorrei cogliere in quest’altro capitolo del comportamento sociale sotto pandemia, è il bisogno incontrollabile di stare insieme a tutta la famiglia, condomini, portiere e dirimpettai compresi. Cosa ci sta accadendo? Dubbio amletico La domanda che ci facciamo quest’anno è: se nei Natali scorsi ci siamo stressati e amareggiati per l’obbligo di dover stare insieme ai parenti per tutta la durata delle feste, perché quest’anno ci preoccupiamo per il motivo opposto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)“Quest’anno si è presentato come il Dio comanda” direbbe Eduardo De Filippo inin casa Cupiello. Per noi italiani invece, ilsi presenterà come il Governo comanda, con le nuove regole anti-contagio ormai rese note da qualche giorno; e di consueto, una parte di cittadini è d’accordo, mentre l’altra no. Nulla di nuovo. L’anomalia che vorrei cogliere in quest’altro capitolo del comportamento sociale sotto pandemia, è il bisogno incontrollabile di stare insieme a tutta la famiglia, condomini, portiere e dirimpettai compresi. Cosa ci sta accadendo? Dubbio amletico La domanda che ci facciamo quest’anno è: se nei Natali scorsi ci siamo stressati e amareggiati per l’obbligo di dover stare insieme ai parenti per tutta la durata delle feste, perché quest’anno ci preoccupiamo per il motivo opposto e ...

