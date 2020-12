Mourinho vuole emulare Roy Hodgson: “A 57 anni sono ancora giovane per questo mestiere…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Massimo rispetto da parte di José Mourinho per il Crystal Palace e soprattutto per il suo tecnico Roy Hodgson. Lo Special One, come afferma il Guardian, si è detto desideroso di ripercorre le tappe che hanno portato il suo collega ad essere allenatore fino ai 73 anni.Mourinho: "A 57 anni sono ancora giovane"caption id="attachment 1064671" align="alignnone" width="656" Mourinho Roy Hodgson (getty images)/caption"Raggiungere i 70 anni e continuare ad allenare come Roy Hodgson? Perché no? Io guardo me stesso e penso di sì, che si può fare. Chi lo sa", ha detto Mourinho. "Un mio grande amico da poco ha trovato lavoro come allenatore in Portogallo all'età di 74 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Massimo rispetto da parte di Joséper il Crystal Palace e soprattutto per il suo tecnico Roy. Lo Special One, come afferma il Guardian, si è detto desideroso di ripercorre le tappe che hanno portato il suo collega ad essere allenatore fino ai 73: "A 57"caption id="attachment 1064671" align="alignnone" width="656"Roy(getty images)/caption"Raggiungere i 70e continuare ad allenare come Roy? Perché no? Io guardo me stesso e penso di sì, che si può fare. Chi lo sa", ha detto. "Un mio grande amico da poco ha trovato lavoro come allenatore in Portogallo all'età di 74 ...

