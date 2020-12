MotoGP | Marc Marquez dimesso dall’ospedale dopo 10 giorni Terminato il trattamento antibiotico

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020)è statodi Madrid dove era ricoverato dal 3 dicembre, giorno in cui venne sottoposto a un terzo intervento chirurgico all’omero destroi due fallimentari dell’estate. Il sei volte Campione del Mondo diè rimasto presso l’Hospital Ruber Internacional per dieciperché, in seguito all’intervenuto, era stata rilevata un’infezione dell’osso e così i dottori hanno deciso di sottoporre lo spagnolo a unper evitare potenziali sepsi. La Honda ha diramato un nuovo comunicato, in cui ha riferito della dimissione e dell’efficacia del. Il recupero proseguirà a casa....