Morto John Le Carré | era il maestro delle spy story

(Di lunedì 14 dicembre 2020)Le, uno degli scruittori inglesi più amati e venduti al mondo: da ex spia aveva raccontato un mondo per molti sconosciuto A 89 anni se n’è andato dopo una breve malattiale, uno degli scrittori inglesi più amati e venduti negli ultimi sessant’anni. Era ilriconosciutospy, L'articolo proviene da Inews.it.

chedisagio : ?? È morto lo scrittore John Le Carré. - Corriere : Lo scrittore John le Carré muore di polmonite: aveva 89 anni - repubblica : Morto John le Carré, suo il capolavoro 'La spia che venne dal freddo' [aggiornamento delle 23:12] - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Ex agente segreto, aveva 89 anni. Dalla ‘Talpa’ alla ‘Spia che venne dal freddo’, i suoi bestseller sono diventati fil… - advogato : RT @repubblica: Morto John le Carré, suo il capolavoro 'La spia che venne dal freddo' [aggiornamento delle 23:34] -

Ultime Notizie dalla rete : Morto John

Lo scrittore britannico John le Carré è morto all'età di 89 anni a causa di una polmonite. Era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio. In 60 anni di carriera, ha scritto capolavori ...È morto a 89 John le Carrè, scrittore famoso in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio. A darne la notizia Jonny Geller, ceo del Curtis Brown Group. Il suo vero nome era David Cornwell. "È st ...