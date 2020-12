Milano, file interminabili alla mensa dei poveri per un pasto caldo: «Immagini che entrano nel cuore» (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano mensa dei poveri, file interminabili per ricevere un pasto caldo. È basto un video postato su Twitter per mettere gli italiani davanti ad una realtà a dir poco sconvolgente. Centinaia e centinaia di persone, una dietro l’altra, al freddo, con buste e sacchi per la spesa, sono state riprese davanti all’ingresso del “Pane quotidiano” a Milano. Tutti loro erano in fila per un pasto caldo e per il pacco dono per Natale ieri mattina 12 Dicembre 2020. Una scena che non può essere ignorata, la realizzatrice del video ha, infatti, scritto: «Poco fa, percorrendo Viale Tibaldi all’altezza del #PaneQuotidiano. Immagine che entra in testa e nel cuore e poi sta lì, in fissa». Leggi anche –> Covid, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020)deiper ricevere un. È basto un video postato su Twitter per mettere gli italiani davanti ad una realtà a dir poco sconvolgente. Centinaia e centinaia di persone, una dietro l’altra, al freddo, con buste e sacchi per la spesa, sono state riprese davanti all’ingresso del “Pane quotidiano” a. Tutti loro erano in fila per une per il pacco dono per Natale ieri mattina 12 Dicembre 2020. Una scena che non può essere ignorata, la realizzatrice del video ha, infatti, scritto: «Poco fa, percorrendo Viale Tibaldi all’altezza del #PaneQuotidiano. Immagine che entra in testa e nele poi sta lì, in fissa». Leggi anche –> Covid, ...

