L’Ucraina vuole iscrivere Chernobyl nei siti del patrimonio Unesco (Di domenica 13 dicembre 2020) L’Ucraina vuole iscrivere Chernobyl nei siti patrimonio Unesco L’Ucraina vuole che le rovine di Chernobyl, testimoni della peggiore catastrofe nucleare della storia, entrino a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Dietro l’idea di iscrivere la Zona di esclusione di Chernobyl nella lista dei patrimoni Unesco c’è il nuovo ministro della Cultura, Oleksandre Tkachenko, in carica da sei mesi dopo una lunga carriera in televisione, il quale vorrebbe evitare che il sito venga distrutto dalle intemperie e dal flusso di turisti. “È uno dei territori più emblematici delL’Ucraina” ed è necessario “preservarlo per ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)neiche le rovine di, testimoni della peggiore catastrofe nucleare della storia, entrino a far parte delmondiale dell’. Dietro l’idea dila Zona di esclusione dinella lista dei patrimonic’è il nuovo ministro della Cultura, Oleksandre Tkachenko, in carica da sei mesi dopo una lunga carriera in televisione, il quale vorrebbe evitare che il sito venga distrutto dalle intemperie e dal flusso di turisti. “È uno dei territori più emblematici del” ed è necessario “preservarlo per ...

