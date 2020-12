LIVE Trieste-Virtus Bologna 7-20, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto interamente di marca Segafredo (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tripla sul ferro di Fernandez. Persa di Hunter, Trieste recupera il possesso con 8’17” sul cronometro del secondo quarto, 2-1 i falli. 10-23 Henry infila il libero supplementare, Djordjevic chiama time out. 9-23 MYKE HENRY! Va in campo aperto dopo una palla persa dalla Virtus e vola sopra il ferro subendo anche fallo, giocata da urlo del giocatore nativo di Chicago. 7-23 TRIPLA centrale di Pajola. Fallo di Udanoh (il secondo personale) su Alibegovic spalle a canestro. INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IL primo quarto! 7-20 Pajola vola a rimbalzo su una tripla sul ferro e chiude il primo quarto con un tap-in. 7-18 Piazzato di Juan Fernandez. 5-18 Completato il gioco da tre. 5-17 ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATripla sul ferro di Fernandez. Persa di Hunter,recupera il possesso con 8’17” sul cronometro del secondo, 2-1 i falli. 10-23 Henry infila il libero supplementare, Djordjevic chiama time out. 9-23 MYKE HENRY! Va in campo aperto dopo una palla persa dallae vola sopra il ferro subendo anche fallo, giocata da urlo del giocatore nativo di Chicago. 7-23 TRIPLA centrale di Pajola. Fallo di Udanoh (il secondo personale) su Alibegovic spalle a canestro. INIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 7-20 Pajola vola a rimbalzo su una tripla sul ferro e chiude ilcon un tap-in. 7-18 Piazzato di Juan Fernandez. 5-18 Completato il gioco da tre. 5-17 ...

