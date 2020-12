L’appello di Fontanini a rispettare il distanziamento per evitare la nuova ondata

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 dicembre 2020) In questo momento delicato, mi sento di invitare tutti ale misure dipreviste dai decreti del Governo e dalle ordinanze regionali. Siamo in zona gialla e sono proprio contento che questo abbia permesso la riapertura, anche se parziale, di bar e ristoranti. Ma la situazione pandemica è ancora molto preoccupante e il nostro ospedale di Udine è sotto pressione, perché ancora alti sono i numeri dei ricoveri e nelle terapie intensive.Se tutti rispetteremo le regole potremmo godere la nostra bella città, anche in questi giorni che precedono il Natale, con tutto quello che di buono e di bello ha da offrire a tutti noi. Cerchiamo di non disperdere quanto abbiamo ottenuto con il lockdown parziale che abbiamo osservato.Siamo in zona gialla, ma purtroppo il restarci non è scontato. Dipende dal comportamento di ognuno di noi.Chiedo ai ...