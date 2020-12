Il baule di Natale (Di domenica 13 dicembre 2020) Bentornati a tutti voi, la vera magia del Natale è caratterizzata dallo spirito e per questo ho chiesto ad una vera maestra del buonumore, Francesca Stajano Sasson, attrice, sceneggiatrice, produttrice e cantante, di dividere con noi le sue ricette per l’anima. “Stiamo attraversando un periodo pieno di incertezze, dunque quello che bisogna fare è crearne delle nuove e rafforzare le vecchie. Visto che il Natale si avvicina io ho pensato che questo Natale debba essere più festoso degli anni passati. Siamo in pochi? Bene facciamo come se fossimo in cento! Cominciamo dagli addobbi che non devono mancare in tutta casa, creiamo una sorta di Christmas Village, lucine sparse ovunque, candele e decori”. “Per questo anno eviterei l’albero, troppi ricordi passati, potremmo intristirci. Il presepe invece, per chi vuole, dovrà essere curato ed ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Bentornati a tutti voi, la vera magia delè caratterizzata dallo spirito e per questo ho chiesto ad una vera maestra del buonumore, Francesca Stajano Sasson, attrice, sceneggiatrice, produttrice e cantante, di dividere con noi le sue ricette per l’anima. “Stiamo attraversando un periodo pieno di incertezze, dunque quello che bisogna fare è crearne delle nuove e rafforzare le vecchie. Visto che ilsi avvicina io ho pensato che questodebba essere più festoso degli anni passati. Siamo in pochi? Bene facciamo come se fossimo in cento! Cominciamo dagli addobbi che non devono mancare in tutta casa, creiamo una sorta di Christmas Village, lucine sparse ovunque, candele e decori”. “Per questo anno eviterei l’albero, troppi ricordi passati, potremmo intristirci. Il presepe invece, per chi vuole, dovrà essere curato ed ...

