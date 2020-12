Horses | la diversità non è costrutto da inseguire o bandiera da sventolare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) Conquista delle libertà come essenza stessa dell’esistere e non squallida prosa su come si pensa d’aver capito a vivere. Modus operandi e un fabbricare quotidiano, il levigato gusto a questo è la raffinatezza. Patricia Lee Smith a tutti nota come Patti Smith è indubbiamente un degno testimone di questo stile attitudinale. Nata a Chicago il 30 dicembre 1946 la Smith è per prima cosa una poetessa, una baccante, una strega alla Florence ante litteram; poi una artista ed una cantautrice, che a cavallo tra gli anni ’60 ed gli anni’70 sconvolse la scena della musica rock statunitense e internazionale aprendo le porte a quell’ondata di sonorità punk e alla new wave che sarebbe venuta di lì a poco. Un carisma magnetico ed avvolgente, una personalità perturbante e vulcanica, una ‘sacerdotessa’ Patti Smith che fu un vero terremoto per le sue capacità di scrittura. Facoltà con le quali la Smith ...