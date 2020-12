“Hai vinto tu!”. All together now, la finalissima ha il suo campione. E tutti piangono dalla felicità (Di domenica 13 dicembre 2020) È finito anche All together Now 2020, condotto da Michelle Hunziker. La finale, andata in onda nella prima serata di sabato 12 dicembre 2020, ha visto sfidarsi i concorrenti che hanno colpito di più i giudici e il Muro nel corso delle varie puntate. Scendendo nel dettaglio, con il vincitore, sono arrivati fino all’ultima puntata Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vuchio. I sette concorrenti si sono dovuti sfidare in varie manche. Chi l’ha visto lo sa: nella prima si sono esibiti tutti i cantanti e a essere subito eliminata è stata Silvia Rita. Dopo di che, i sei rimasti in gara si sono sfidati in coppia, iniziando da Eki che ha scelto di giocare contro Iervolino, vincendo. Dopo di che, Alessio ha sfidato l’amico Savio, perdendo. Si sono ritrovati alla fine di questa manche, Dalila e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) È finito anche AllNow 2020, condotto da Michelle Hunziker. La finale, andata in onda nella prima serata di sabato 12 dicembre 2020, ha visto sfidarsi i concorrenti che hanno colpito di più i giudici e il Muro nel corso delle varie puntate. Scendendo nel dettaglio, con il vincitore, sono arrivati fino all’ultima puntata Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Alessio Selvaggio e Savio Vuchio. I sette concorrenti si sono dovuti sfidare in varie manche. Chi l’ha visto lo sa: nella prima si sono esibitii cantanti e a essere subito eliminata è stata Silvia Rita. Dopo di che, i sei rimasti in gara si sono sfidati in coppia, iniziando da Eki che ha scelto di giocare contro Iervolino, vincendo. Dopo di che, Alessio ha sfidato l’amico Savio, perdendo. Si sono ritrovati alla fine di questa manche, Dalila e ...

