Governo, Zingaretti: no a una crisi al buio ma serve azione di rilancio (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro'. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti , getta acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan 'pronto a far cadere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Unaalche non prospetta alcunché di buono per il futuro'. Il segretario del Pd, Nicola, getta acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan 'pronto a far cadere ...

