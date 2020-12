Gino Strada | Preoccupante la situazione dopo Natale

(Di domenica 13 dicembre 2020), intervistato a Mezz'ora in più, si è detto preoccupato per ladei mesiil. Covid,: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni” su Notizie.it.

TgLa7 : Gino Strada 'Sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio quando si vedranno le conseguenze degli atte… - RaiNews : #coronavirus #covid19 'Molte morti perché siamo deboli sul territorio' dice #Strada. 'Le vaccinazioni limitano il n… - Open_gol : «In Italia ci si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti» - magnomiche : @daninovaro Signora, anche Gino Strada può dire cose intelligenti. Si calmi. - Lucia07129120 : RT @La_manina__: Domanda dell'Annunziata a Gino Strada: perché in Italia tanti morti? Risposta: tra i tanti motivi, i tagli che sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Strada

Il fondatore di Emergency: «Non credo che l'emergenza si risolverà nei primi mesi di vaccinazioni, i vaccini limitano il numero dei morti, ma non la trasmissione della malattia» ......lanciato la campagna per sostenere la scelta di nominare Gino...lanciato la campagna per sostenere la scelta di nominare Gino Strada... Adesso con il Covid è tutto molto più complicato. Che formazi ...