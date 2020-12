Covid, Germania in lockdown fino al 10 gennaio: “Le misure non hanno funzionato” (Di domenica 13 dicembre 2020) La Germania trascorrerà le feste natalizie in lockdown. La serrata dura inizierà mercoledì 16 e terminerà il 10 gennaio. Germania in lockdown fino al 10 gennaio La decisione è arrivata al termine dell’incontro tra Angela Merkel e i governatori dei Laender. Oltre a ristoranti, centri sportivi e locali chiuderanno anche i negozi e ci sarà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Latrascorrerà le feste natalizie in. La serrata dura inizierà mercoledì 16 e terminerà il 10inal 10La decisione è arrivata al termine dell’incontro tra Angela Merkel e i governatori dei Laender. Oltre a ristoranti, centri sportivi e locali chiuderanno anche i negozi e ci sarà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

