Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Sopra i 10 mila casi ancora a lungo. Le strade affollate? Le misure non funzionano se non collaboriamo» (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino reso noto da ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Pochi i tamponi, 40 mila in meno rispetto al giorno prima, con un calo che conferma quanto accade nei weekend fin dall’inizio dell’emergenza. Dati che sembrano essere «in linea con quelli degli ultimi giorni. Vero è che il numero di casi è inferiore, ma abbiamo fatto anche meno tamponi e il rapporto si sposta leggermente in su, all’11%», spiega a Open il virologo dell’università di Pavia, Giovanni Maga. Cosa ci raccontano i dati di oggi? «La curva del rapporto dell’incidenza tra positivi e casi testati si sta appiattendo: non abbiamo più la diminuzione decisa che abbiamo visto fino alla ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovidi contagio daregistrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino reso noto da ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Pochi i tamponi, 40in meno rispetto al giorno prima, con un calo che conferma quanto accade nei weekend fin dall’inizio dell’emergenza. Dati che sembrano essere «in linea con quelli degli ultimi giorni. Vero è che il numero diè inferiore, ma abbiamo fatto anche meno tamponi e il rapporto si sposta leggermente in su, all’11%», spiega a Open ildell’università di Pavia, Giovanni. Cosa ci raccontano i dati di oggi? «La curva del rapporto dell’incidenza tra positivi etestati si sta appiattendo: non abbiamo più la diminuzione decisa che abbiamo visto fino alla ...

Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Sopra i 10 mila casi ancora a lungo. Le strade affollate? Le mi… - infoitinterno : Coronavirus Italia, bollettino di oggi 13 dicembre: tutti i numeri - AngekoC : In Italia siamo i primi in Europa per i numeri di deceduti. Ecco quando al governo metti incompetenti che vanno die… - SergioSangio : Io sono sempre stato contrario alle chiusure ma non si può passare da zona Arancione a Gialla in questo modo con i… - casertafocus : CORONAVIRUS – ‘Parsi’ 10mila positivi in tre settimane, altri tre morti COMUNE per COMUNE la mappa degli 8224 casi… -