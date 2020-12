Cambia la programmazione di DayDreamer: addio puntate domenicali e natalizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Canale5 tira il freno a mano con DayDreamer e mentre i fan si aspettavano di vedere Can e Sanem in “ogni luogo e in ogni lago” dal 20 dicembre in poi, la rete ammiraglia del Biscione ha sconvolto la programmazione che Cambia proprio in occasione delle feste. Le brutte notizie non vengono mai da sole e sicuramente mai come in questo caso possiamo dirlo. Il pubblico e i fan di Can Yaman dovranno rinunciare alle puntate domenicali e anche al sogno di vedere la serie turca di cui è protagonista al posto di Uomini e donne. Questa per il dating show di Maria de Filippi sarà l’ultima settimana di programma e da lunedì 20 la programmazione di Canale5 cambierà confermando solo Beautiful e piazzando ben due film natalizi (uno in prima visione e uno in replica) per coprire il posto lasciato ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Canale5 tira il freno a mano cone mentre i fan si aspettavano di vedere Can e Sanem in “ogni luogo e in ogni lago” dal 20 dicembre in poi, la rete ammiraglia del Biscione ha sconvolto lacheproprio in occasione delle feste. Le brutte notizie non vengono mai da sole e sicuramente mai come in questo caso possiamo dirlo. Il pubblico e i fan di Can Yaman dovranno rinunciare allee anche al sogno di vedere la serie turca di cui è protagonista al posto di Uomini e donne. Questa per il dating show di Maria de Filippi sarà l’ultima settimana di programma e da lunedì 20 ladi Canale5 cambierà confermando solo Beautiful e piazzando ben due film natalizi (uno in prima visione e uno in replica) per coprire il posto lasciato ...

